Am 27. November wurden die ersten vier Folgen der fünften Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" veröffentlicht. Die Show spielt in der fiktiven Stadt Hawkins in Indiana in den 1980er-Jahren. Im Mittelpunkt stehen vier Buben, die in eine Kette übernatürlicher Geschehnisse und Geheimprojekte der Regierung involviert werden, als einer der Buben – Will Byers – verschwindet. Im Fokus steht auch ein mysteriöses Mädchen, namens Eleven, dass plötzlich in dem Ort auftaucht.

Achtung, Spoiler! Was passiert in Staffel 5? Die Handlung in der neuen Staffel setzt gleich nach den Geschehnissen der vierten Staffel an. Max Mayfield liegt weiterhin im Koma und versucht sich aus der Gedankenwelt von Vecna zu befreien. Eleven und Jim Hopper versuchen, in die Militärbasis einzubrechen, da sie glauben, dass dort Vecna gefangen gehalten wird. Nachdem sie in das Gebäude eindringen können, entdecken sie, dass Kali Prasad, bekannt als Eight, dort festgehalten wird. Währenddessen hat es Vecna mittlerweile auf weitere Kinder in Hawkins abgesehen. Insgesamt zwölf davon will er entführen, unter anderem auf Holly Wheeler, mit der er sich in seiner menschlichen Form (Henry Creel) und als "Mr. Whatsit" anfreundet. Kurz darauf wird sie von einem Demogorgon entführt, wobei ihre Mutter schwer verletzt wird.

Will kann den Plan von Vecna durchschauen, da er nach seiner Entführung in der ersten Staffel immer noch mit den Demogrogons und dem Upside Down mental verbunden ist. Das nächste Kind, das Vecna entführen möchte, ist der Mobber Derek Turnbow, der der Klassenkollege von Holly ist. Will und die Gang setzen alles daran, um die Pläne des Antagonisten zu stoppen. In der vierten Folge wird offenbart, dass Will – genau so will Eleven – psionische beziehungsweise übermenschlich psychische Kräfte hat.

Wer ist Derek Turnbow? Eine der imposantesten Charakterentwicklungen in der Show legt die neue Figur Derek Turnbow hin, der von dem Schauspieler Jake Conelly verkörpert wird. Der Klassenkollege von Holly Wheeler wird zuerst als Störenfried bzw. Mobber in der Show vorgestellt, der auch unter dem Namen "Dipsh*t Derek" (zu Deutsch: "Volltrottel Derek") bekannt ist. Im Laufe der Handlung möchten Will, Mike, Steve & Co den Jungen vor Vecna schützen und entführen ihn mithilfe von Erica, der Schwester von Lucas Sinclair.

Turnbow eckt in der Serie vor allem mit seinen provokanten und lustigen Sprüchen an und etabliert sich später als wichtiger Bestandteil des Teams. Er hilft den Protagonisten, den anderen Kindern, die Vecna entführen möchte, zu schützen, nachdem sie ihn vor seinem eigenen Schicksal bewahren. Dabei zeigt er auch, wie smart und strategisch der Bub in seiner Rolle als Insider "Delightful Derek" (zu Deutsch: "entzückender Derek") handeln kann – ganz zur Überraschung der Hauptcharaktere und auch des Publikums.

Duffer-Brüder änderten Drehbuch für Conelly Laut Matt Duffer, dem Co-Schöpfer der Serie, war die Rolle von Derek Turnbow ursprünglich als "typischer Mobber“ angedacht. Doch Jake Connellys Charisma war unbestreitbar, weshalb sich die Duffer-Brüder dazu entschlossen, seine Figur mehr Tiefsinn und Bedeutung zu geben: "Er war einfach so charmant und witzig, dass wir seine Rolle im Laufe der Staffel nach und nach ausgebaut haben", sagte Matt Duffer gegenüber Netflix. "Ähnlich wie Steve Harrington begann Derek als typischer Störenfried und entwickelte sich aber – alles dank Jake – zu einer vielschichtigeren Figur."

Für den 13-Jährigen hat die Rolle Durchbruch-Potenzial, denn vor seinem Auftritt in "Stranger Things" war er bisher nur in einem lokalen Werbespot für Möbel in Chicago zu sehen, wie Ross Duffer gegenüber The Hollywood Reporter erklärte. Dennoch begeisterte der Teenager die Serienmacher so sehr, dass sie sogar das Drehbuch für ihn angepasst haben: "Wir haben ihn entdeckt, und er ist anders, als wir uns Derek ursprünglich vorgestellt hatten – aber so war es bei den meisten Schauspielern, die wir gefunden haben. (...) Aber worum es wirklich geht, ist jemanden zu finden, von dem man glaubt, dass er etwas Besonderes ist – und dann schreibt man die Rolle einfach für ihn um."