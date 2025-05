Kultureller Hintergrund

In der Vergangenheit wurden diese Steintürme errichtet, um Vorratslager zu markieren oder, wie beispielsweise in der Mongolei, Begräbnisstätten auf Friedhöfen abzustecken. Laut dem Reisemagazin Lonely Planet wurden die Steintürme auch von Buddhisten in Tibet für Zeremonien verwendet, um Glück herbeizurufen und widerstreitende Energien auszugleichen. Heutzutage werden die Türme vor allem gebaut, um Videos auf TikTok & Co zu teilen. Ein User zeigt beispielsweise, wie er über 30 Steine in Slowenien gestapelt hat.