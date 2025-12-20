Weihnachten ist das Fest der Liebe – doch für Singles kann es auch eine besonders anstrengende Zeit sein. Bei Familientreffen muss man sich immer wieder dieselben Fragen wie "Und? Wie läuft"s in der Liebe?" und "Was? Du bist immer noch Single?" anhören. Ein Augenrollen und zwei Punsch später fragt man sich, ob man sich das nächste Jahr nicht einfach eine/n Fake-Partner:in besorgen sollte, um den unangenehmen Fragen zu entgehen. Single Shaming ist – wie eine Bumble-Studie zeigt – leider ein verbreitetes Phänomen.

Mehr als die Hälfte fühlt sich als Single zu Weihnachten unwohl Die Experten der Dating-App befragten 1.349 Bumble-Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland zu ihrem Beziehungsstatus. 58 Prozent der befragten Singles gaben an, dass sie sich in der Weihnachtszeit unwohler als sonst damit fühlen, keinen Partner oder Partnerin zu haben. Dabei spielt vor allem das Single Shaming eine große Rolle: Wie Bumble erklärt, steckt hinter dem Begriff eine von der Popkultur und gesellschaftlichen Erwartungen geprägte Ansicht, die vermittelt, dass die Zeit ohne Partner nur ein temporärer Zustand zwischen zwei Beziehungen ist, den es schnell zu beheben gilt.

Es wird angenommen, Singles fehle etwas, weil das Leben allein nicht ganz so lebenswert wie in einer Partnerschaft wäre.

In der Weihnachtszeit macht sich diese Einstellung häufig durch Fragen oder Kommentare zum Beziehungsstatus von Freunden und der Familie bemerkbar. 51 Prozent gaben an, dass sie durch nervige Fragen über ihr Liebesleben bereits schlechte Laune an Heiligabend hatten.

hatten. Rund jeder vierte Single (28 Prozent) hat sich bereits während dieser Zeit schlecht gefühlt, weil er/sie darauf angesprochen wurde, dass er/sie ohne jemanden zur Familienfeier gekommen ist.

43 Prozent gaben an, dass sie sich aus verschiedenen Gründen ganz bewusst dazu entschieden haben, Single zu sein und möchten sich von solch ungefragten Kommentaren abgrenzen.

So kann man auf Single Shaming reagieren Die Expertin hat vier Tipps zusammengestellt, wie man auf Single Shaming an den Feiertagen reagieren kann: Auf die Frage "Wie sieht es denn bei dir in Sachen Liebe aus?" einfach mit Selbstliebe kontern! Die Expertin rät folgenden Satz: "Super, ich sage nur: Selbstliebe. Ich bin da auf einem sehr guten Weg und konzentriere mich auf viele Dinge, die mir wichtig sind und mich weiterbringen."

Ich bin da auf einem sehr guten Weg und konzentriere mich auf viele Dinge, die mir wichtig sind und mich weiterbringen." Engel betont, dass wir die meiste Zeit des Lebens mit uns selbst verbringen, deshalb mache es auch Sinn, den Fokus in der Weihnachtszeit auf sich selbst zu richten, sich zu verwöhnen und intensiv auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu achten.

Jemand fragt, wo "die bessere Hälfte" steckt? Laut Engel impliziert dieser Begriff, dass man ohne die andere Person nicht komplett und weniger bedeutsam ist.

Dabei sollten wir uns selbst als Ganzes sehen und das Leben genießen.

Die Psychologin betont, dass unser Glück nicht von einer Liebschaft abhängt , sondern durch Selbstbewusstheit, Erfahrungen und Reife wächst.

, sondern durch Selbstbewusstheit, Erfahrungen und Reife wächst. Eine souveräne Antwort auf eine derartige Frage wäre daher: "Welche Hälfte? Ich stehe hier voll und ganz vor dir. Und das fühlt sich auch richtig gut an."