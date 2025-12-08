Gutscheine auch heuer beliebtestes Geschenk zu Weihnachten

Jeder dritte Österreicher verschenkt zu Weihnachten lieber ein Kuvert mit Gutscheinen. Auf Platz zwei folgt Bargeld, gefolgt von Spielwaren. Im Rahmen des Weihnachtsmonitors 2025 hat das Umfrageinstitut Demox tausend Personen ab 16 Jahren zu ihrem Weihnachtskaufverhalten befragt.

Demnach ist bei fast jedem Zweiten der Sparmodus aktiviert. 41 Prozent geben an, zu Weihnachten sparen zu wollen. Im Durchschnitt planen die Österreicher 402 Euro für Geschenke auszugeben – das sind 22 Euro weniger als im Vorjahr. Beschenkt werden im Durchschnitt vier Personen, ebenfalls etwas weniger als 2024. Viele würden sich auf den engeren Kreis fokussieren. Geschenke eingespart werden am ehesten bei Freunden. „Aber beim eigenen Kind, dem Partner oder den Eltern wollen 42 Prozent keine Abstriche machen“, so Studienleiter Paul Unterhuber.

Auch zeigt sich deutlich, dass sich das Einkaufsverhalten weiter Richtung Onlineshopping verschiebt: Zehn Prozent kaufen ihre Geschenke nur im Internet ein. 33 Prozent geben an, mehr online, aber auch im stationären Handel Geschenke zu besorgen. 13 Prozent bleiben ausschließlich beim stationären Handel.

44 Prozent können sich vorstellen, Second-Hand-Geschenke zu machen oder zu bekommen – die Hälfte davon aus Kostengründen, die andere Hälfte aus Umweltbewusstsein. Besonders gefragt sind dabei Smartphones, Spielwaren, Laptops, Konsolen und Bücher.