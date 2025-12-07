Heuer fällt der 8. Dezember, der Feiertag Maria Empfängnis, auf einen Montag. Für den Handel ist der Tag umsatzmäßig mit einem Einkaufssamstag vergleichbar, entsprechend groß sind die Erwartungen: "Das verlängerte Einkaufswochenende wird die Frequenz auf zwei Tage verteilen und damit zusätzliche Impulse für die Händlerinnen und Händler bringen", sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Einige Handelsketten und kleinere Händler sperren nicht auf. Für diesen Tag sind nämlich Zuschläge und Zeitausgleich für die Beschäftigten fällig. In Wien will die große Mehrheit der Geschäfte laut Wirtschaftskammer heuer aufsperren. Die große Mehrheit der Händler in den Einkaufsstraßen und alle Einkaufszentren hat daher von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Spar hat offen, Billa zu Im Lebensmittelhandel nutzen nicht alle den zusätzlichen Einkaufstag. Geöffnet haben alle Geschäfte von Spar, Eurospar und Interspar sowie Hofer. Bei den Drogeriemärkten lassen sich dm und Müller das zusätzliche Geschäft nicht entgehen.

Der Rewe-Konzern widmet den Feiertag bereits seit einigen Jahren den eigenen Mitarbeitern und ihren Angehörigen. Mit Ausnahme einiger Shops mit Sonderöffnungszeiten, in Einkaufszentren oder an Bahnhöfen bleiben die Filialen von Billa, Penny, Adeg und Bipa geschlossen. Mitbewerber Lidl schloss sich heuer dem Familien-Feiertag für die Beschäftigten an und bleibt zu. Auch alle Postfilialen sind aufgrund des Feiertags geschlossen.