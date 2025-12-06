Handel freut sich über Kauflaune am 2. Adventsamstag

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Über die Kundenfrequenz am heutigen zweiten Adventsamstag zeigt sich der heimische Handel sehr „happy“, wie der Handelsverband mitteilt. Der Tag scheint erfolgreich zu verlaufen. Sowohl Einkaufsstraßen als auch Shoppingcenter meldeten ein solides Kundenaufkommen und entsprechend gute Umsätze. Viele Menschen hätten den kalten, aber trockenen Samstag für einen Einkaufsbummel mit anschließendem Besuch eines Christkindlmarkts genutzt, so der Verband.

Kauflaune nicht so hoch wie vor einer Woche, dennoch „top“ An das Niveau der ersten Adventsamstags kommt der 6. Dezember nicht heran. Vor einer Woche waren in manchen Geschäften um 10 Prozent mehr Besucher als im Jahr davor gezählt worden. Das lag aber möglicherweise an zahlreichen „Black Friday“- und „Black Week“-Angeboten. „Aber auch der zweite Einkaufssamstag war top“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Vor allem in den österreichischen Ballungszentren wie der Wiener City oder Salzburg war der Besucherandrang stark.“

45 Prozent werden mindestens einen Gutschein verschenken Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich auch in der zweiten Woche eine starke Nachfrage nach Spielwaren, Sportausrüstung und Sport-Gadgets (etwa Pulsuhren) ab. Am häufigsten gekauft werden allerdings Gutscheine. „45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher werden zumindest einen Gutschein verschenken – so viele wie noch nie“, sagt Will.