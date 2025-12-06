Handel freut sich über Kauflaune am 2. Adventsamstag
Zusammenfassung
- Handel zeigt sich am zweiten Adventsamstag mit Kundenfrequenz und Umsätzen zufrieden, besonders in Ballungszentren.
- Gutscheine sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke, 45 Prozent der Österreicher verschenken mindestens einen.
- Händler setzen große Hoffnungen auf den zusätzlichen Einkaufstag am 8. Dezember, an dem viele Geschäfte geöffnet haben.
Über die Kundenfrequenz am heutigen zweiten Adventsamstag zeigt sich der heimische Handel sehr „happy“, wie der Handelsverband mitteilt. Der Tag scheint erfolgreich zu verlaufen. Sowohl Einkaufsstraßen als auch Shoppingcenter meldeten ein solides Kundenaufkommen und entsprechend gute Umsätze. Viele Menschen hätten den kalten, aber trockenen Samstag für einen Einkaufsbummel mit anschließendem Besuch eines Christkindlmarkts genutzt, so der Verband.
Kauflaune nicht so hoch wie vor einer Woche, dennoch „top“
An das Niveau der ersten Adventsamstags kommt der 6. Dezember nicht heran. Vor einer Woche waren in manchen Geschäften um 10 Prozent mehr Besucher als im Jahr davor gezählt worden. Das lag aber möglicherweise an zahlreichen „Black Friday“- und „Black Week“-Angeboten. „Aber auch der zweite Einkaufssamstag war top“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Vor allem in den österreichischen Ballungszentren wie der Wiener City oder Salzburg war der Besucherandrang stark.“
45 Prozent werden mindestens einen Gutschein verschenken
Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich auch in der zweiten Woche eine starke Nachfrage nach Spielwaren, Sportausrüstung und Sport-Gadgets (etwa Pulsuhren) ab. Am häufigsten gekauft werden allerdings Gutscheine. „45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher werden zumindest einen Gutschein verschenken – so viele wie noch nie“, sagt Will.
Weihnachtsgeschenke kann man auch am Montag kaufen
Da der 8. Dezember („Maria Empfängns“) heuer auf einen Montag fällt, steht dem Handel im Gegensatz zu 2024 ein zusätzlicher Tag für das Weihnachts-Shopping zur Verfügung. Die Erwartungen sind hoch. Geschäfte dürfen von 10 bis 18 Uhr offen haben. Nicht alle Händler machen davon allerdings Gebrauch.
