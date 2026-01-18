Hunde sind ja bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Vor allem ihre Loyalität und ihr Geschick wird in Märchen, historischen Geschehnissen oder bei der Polizei gelobt. Doch auf TikTok fragen sich nun einige User, ob ihre Vierbeiner wirklich so klug sind, wie gedacht. Dabei soll der Wand-Test die Antwort liefern.

Wie funktioniert der Wand-Test? Unter dem Begriff "Dog Wall Test" (zu Deutsch: Hunde-Wand-Test) teilen zahlreiche User ihre Videos, in denen sie ihre Hunde vor eine Wand heben. Bei dem Social-Media-Trend drücken sie die Hunde sanft gegen eine Wand, um zu sehen, ob die Tiere ihre Pfoten ausstrecken und sich von der Wand drücken, bevor ihre Schnauze diese erreicht. Das soll vor allem die Intelligenz des Vierbeiners beweisen, denn Hunde (oder auch Katzen), die sich nicht abstützen, sollen demnach "dumm" oder zumindest etwas weniger intelligent sein.

"Ich lache Tränen" oder "Oh mein Gott, das ist so süß", heißt es unter einigen Videos, die teilweise Millionenaufrufe haben. Immer mehr Nutzer machen bei dem Trend mit und probieren den Test an ihren Tieren aus. Der Test sorgt auf jeden Fall für zahlreiche Lacher.