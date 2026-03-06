Nach dem riesigen Erfolg des Dokumentarfilms über Rapper Haftbefehl (KURIER berichtete) ließ sich nun auch die 30-jährige Shirin David von einem TV-Team begleiten und ihre Erfolge dokumentieren. Promis und ihr Privatleben werden so der breiten Masse zugänglich – auf das wollte auch die Rapperin nicht verzichten und sagte einer Netflix-Dokumentation zu. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Produktion des Projekts wurde nun endlich das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Wann kommt die Doku über Shirin David auf Netflix? Wie der Streaming-Gigant auf Instagram verkündet hat, dürfen sich die Fans ab 13. März auf den Dokumentationsfilm über die Sängerin freuen. In "Barbara – Becoming Shirin David" versucht die Sängerin vor allem "einen Blick von Außen auf Shirin und Barbara" zuzulassen. David heißt mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius.

Dezember 2024: Shirin David trennt sich von Crew Am 2. Dezember 2024 gab die Rapperin in einer Instagram-Story bekannt, dass es beim Dreh zu Problemen gekommen sei. Sehr viele Dinge seien "unprofessionell gelaufen", so die Künstlerin, der die Dreharbeiten mit dem ersten Team des Streamers scheinbar gar nicht gefielen. Nach einer ersten Sichtung des Rohmaterials stand die Doku dann kurz vor dem Aus: "Ich hab gesagt: "Wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht'", ließ sie ihre Instagram-Community wissen. Die Begleitung des Film-Teams während stressiger Situationen sei eine enorme Herausforderung gewesen.

Netflix-Doku über Shirin David wird fortgesetzt Das Projekt könnte jetzt aber nun doch zustande kommen, wie der Streamer und Shirin David selbst verlautbaren ließen. "Wir können bestätigen, dass die Dreharbeiten laufen und wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung der Doku, die weiterhin für 2025 geplant ist", bestätigte eine Sprecherin von Netflix gegenüber "spot on news". "Shirin David, die erfolgreichste Rapperin Deutschlands, geht zum ersten Mal auf Tour. Wir begleiten sie ein Jahr lang hautnah bei der größten Herausforderung ihrer Karriere", heißt es in der Ankündigung des Streamers. Die vergangene Tour von Shirin David wird aber vermutlich nicht zu sehen sein.

Shirin David selbst bestätigte die Fortsetzung der Doku auf Instagram: "Wir fangen wieder an, von vorne zu filmen", so die Sängerin. Aber: Der Druck sei "extrem hoch". Nach dem Wechsel des kompletten Teams stünden sie derzeit bei Drehtag Nummer sechs.