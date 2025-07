Shirin David wurde ausgeraubt und fotografiert

Die Rapperin ist beruflich stark eingespannt und sorgt mit ihrem Imperium rund um ihre Person für einen Megaumsatz. Privat leidet sie jedoch häufig unter ihrer Popularität. Auf Instagram wurde die Sängerin gefragt, ob sie denn regelmäßig Pilates mache, wie sie unter anderem ihn ihrem Hit "Bauch Beine Po" (2025) singt.

Doch ihre Single hat ihr nicht nur Ruhm, sondern auch Probleme eingebracht, wie David auf Instagram berichtete. Auf die Frage eines Fans, ob sie immer noch eine "Pilates Princess" sei, antwortete die 30-Jährige: "100 %. Nur kann ich in Berlin seit BBP leider nicht mehr in ein Studio gehen. In einem wurde ich ausgeraubt, in dem anderen machen Leute heimlich Fotos von einem."