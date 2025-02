2022 verteilte "Köln 50667"-Schauspielerin Sharon Battiste (33) als "Bachelorette" Rosen in der gleichnamigen TV-Show. Kandidat Jan Hoffmann konnte im Finale das Herz von Battiste gewinnen.

Die daraus entstandene Romanze teilte das Paar in den sozialen Medien. Wie die 33-Jährige nun in den sozialen Medien bekanntgab, haben sie und Hoffmann sich nach einem Liebes-Comeback erneut getrennt.

"Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional", verkündete die TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Weitere Details zum Liebes-Aus will die 33-Jährige nicht nennen , doch sie betonte: "Ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück unseres Lebens geteilt haben. Immer respektvoll und wertschätzend im Miteinander mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen."

Paar trennte sich bereits 2024 schon einmal

Erst im Mai 2024 hatten beide beschlossen, getrennte Wege zu gehen, dann aber einige Wochen später wieder zueinander gefunden. Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin, die sich aufgrund kreisrunden Haarausfalls (in der Fachsprache Alopecia areata genannt) die Haare abrasiert hat, meinte bei der ersten Trennung, dass sie ein Ergebnis "von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist" gewesen sei.