Sendung mit der Maus: Verbrannte Figur erhält viele Briefe und Mails

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

54 Jahre ist sie alt - die Maus aus der bekannten Kinder-Serie "Die Sendung mit der Maus". Zum 50. Jahrestag der ersten Folge der beliebten Serie wurde im Jahr 2021 vor dem Gebäude des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln eine 1,70 Meter große Figur des Serienstars eingeweiht. Ende Juli wurde ein Brandanschlag auf die Statue verübt, die Maus wurde dabei beschädigt. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat Anzeige wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung erstattet.

Die Maus - auf Kur Mittlerweile haben Handwerker die beschädigte Figur abgebaut und in eine Spezialwerkstatt gebracht, wo der Schaden begutachtet und möglichst repariert werden soll. "Die Maus kommt auf jeden Fall wieder", versprach der Leiter des WDR-Kinderprogramms, Matthias Körnich. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Bis die Maus aus ihrer Kur zurück ist, müssen Fans sich mit einem großen Maus-Aufkleber am Fenster des WDR-Gebäudes begnügen: "Bin bald wieder da", heißt es dort. Und: "Genesungswünsche für die Maus könnt Ihr gerne an den Empfängen des WDR abgeben."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Jonas-Erik Schmidt