Der angekokelte Kinderstar - in der Nacht zum Samstag von Unbekannten in Brand gesetzt - ist inzwischen an seiner ramponierten Stelle mit etlichen Pflastern beklebt worden, offenbar von Passanten. Fast so, als gelte es, eine Wunde zu versorgen.

Täter weiterhin unbekannt Wer hinter dem nächtlichen Feuer steckt, ist unterdessen weiterhin unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die brennende Maus-Figur vor dem Gebäude des Westdeutschen Rundfunks (WDR) entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Waren Jugendliche in der Nähe? Nach ersten Erkenntnissen sollen kurz vor dem Feuer Jugendliche in der Nähe der Statue gewesen sein. Ob sie auch für den Brand verantwortlich sind, ist aber unklar - das sei Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei. Relativ klar scheint indes, dass das Feuer mit Hilfsmitteln entfacht wurde. "Sie ist massiv", sagte ein Polizeisprecher über die Maus-Figur. "Die kann man nicht einfach so mit einem Feuerzeug anzünden."