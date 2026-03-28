Die 28-jährige US-Amerikanerin Sarah , in den sozialen Medien bekannt als @sarahinonederland, hat eine große Leidenschaft für Vintage-Mode. Insbesondere die Jagd nach Kleidung aus den 2000er-Jahren sowie Designerstücken lässt ihr Herz höherschlagen. Ein Video ihres letzten Shoppingtrips ging auf TikTok viral: Sie entdeckte ein neuwertiges Seidenkleid für gerade einmal 50 Cent , das Etikett versprach jedoch einen echten Luxusfund.

Bei einem großen Secondhand-Verkauf wühlte sich die 28-Jährige durch riesige Boxen voller Kleidung. Dabei stieß sie auf ein weißes Seidenkleid mit Spitzenbesatz . Ein Blick auf das Etikett sorgte für Staunen: Es handelte sich um ein Original von Christian Dior . Im Gespräch mit Newsweek sagte Sarah: "Das Christian-Dior-Slipkleid scheint original zu sein. Ich habe ungefähr 50 Cent dafür bezahlt."

50-Cent-Kleid ist bis zu 500 Euro wert

Gefunden hat die TikTokerin das Kleid in einem Outlet von Goodwill, wo unverkaufte Teile aus den Filialen nicht einzeln, sondern nach Gewicht verkauft werden – daher auch der unglaublich niedrige Verkaufspreis.

Nicht nur Sarah selbst, sondern auch ihre TikTok-Follower waren erstaunt über den Glücksfund. Das Video wurde bereits über 1,7 Millionen Mal angesehen. Auf Verkaufsplattformen wie eBay werden vergleichbare Dior-Seidenkleider für 300 bis 500 Euro gehandelt.