Hochzeitsschuhe waren zu eng: Mann (61) verliert mehrere Zehen

Der Brite Martin Ralph (61) muss aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung für gewöhnlich zu speziellen orthopädischen Stiefeln greifen. An seinem Hochzeitstag wollte er jedoch zumindest für wenige Stunden zum Anzug passende orthopädische Schuhe tragen. Doch die zu engen Hochzeitsschuhe führten dazu, dass ihm mehrere Zehen amputiert werden mussten und er ohne Hilfe nicht mehr gehen kann.

Laut der New York Post habe sich der 61-Jährige die speziell angefertigten Schuhe in einem Krankenhaus vermessen lassen. Noch vor Ort bemängelte er, dass das Schuhwerk zu eng sei. "Ich sagte ihnen bei der Anprobe, dass sie zu klein seien. Dreimal ging ich zurück, aber die Dame, die die Maße nahm, sagte mir, ich müsse sie nur einlaufen", berichtet der Brite.

Große Schmerzen durch zu enge Hochzeitsschuhe

Am Hochzeitstag musste er schon nach kurzer Zeit auf seine orthopädischen Diabetiker-Stiefel wechseln, da die Schuhe an einem Fuß besonders große Schmerzen verursachten. "Als ich meine Socke auszog, war mein Zeh dreimal so groß, wie er hätte sein sollen", schildert er gegenüber der Zeitung.

Eine Blase, sie sich durch das Tragen der zu engen Schuhe am Zeh bildete, wurde immer schlimmer und entwickelte sich zu einer schweren Infektion. Da auch Antibiotika nicht griffen, musste der Zeh kurz darauf amputiert werden. In den darauffolgenden Jahren kam es erneut zu Schäden an seinem Fuß, die dazu führten, dass er weitere drei Zehen verloren hat.