Kritik für sexistisches Albumcover

Auf Instagram kündigte die Sängerin ihr neues Studioalbum an: "Mein neues Album 'Man's Best Friend' erscheint am 29. August 2025", heißt es unter dem Beitrag, der das neue Cover zeigt. Carpenter kniet auf allen vieren vor einer vermeintlich männlich gelesenen Person und blickt lasziv in die Kamera. Besonders auffällig: Die Person greift der Musikerin dominant in die Haare und hält sie fest.