Deutscher Musiker mit nur 23 Jahren unerwartet verstorben
Der deutsche aufstrebende Musiker Rowli, bürgerlich Liron Dorow, ist im Alter von nur 23 Jahren unerwartet verstorben. Der Rapper und Sänger starb bereits am 11. April, nun wurde die traurige Nachricht in den sozialen Medien publik gemacht.
Musiker Rowli (23) ist tot
"Die Familie und Freunde sind in tiefer Trauer und bitten darum, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre zu respektieren und von Kontaktaufnahme abzusehen", heißt es in einem Beitrag auf Instagram. Und weiter: "Wir danken allen Menschen, die Lirons künstlerischen Weg in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt haben."
Wurde mit Coversong "Nur ein Wort" bekannt
Bekannt wurde der 23-Jährige, der zuletzt in Berlin lebte, vor allem mit seinem Song "Nur ein Wort", einer Coverversion der Band "Wir sind Helden." Auf Spotify hat das Lied bereits über 34,9 Millionen Aufrufe. Für 2026 hatte der aufstrebende Musiker seine erste große Tour geplant.
Fans von Rowli nehmen Abschied und zeigen sich erschüttert über die Nachricht von seinem plötzlichen Tod:
- "Uff, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, diese Nachricht kommt noch gar nicht richtig in meinem Kopf an… Ich wünsche ganz viel Kraft an seine Familie und Freunde ❤️🩹🕊️"
- "Ich bin geschockt, Ruhe in Frieden😔"
- "Ich höre gerade zufällig 'Erstes Mal', öffne Instagram und sehe diese Nachricht. Ich bin geschockt. Viel Kraft allen Hinterbliebenen! 🕊️🫂❤️🩹"
Details zur Todesursache wurden nicht bekannt gegeben.
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