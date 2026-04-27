Der deutsche aufstrebende Musiker Rowli, bürgerlich Liron Dorow, ist im Alter von nur 23 Jahren unerwartet verstorben. Der Rapper und Sänger starb bereits am 11. April, nun wurde die traurige Nachricht in den sozialen Medien publik gemacht.

Musiker Rowli (23) ist tot "Die Familie und Freunde sind in tiefer Trauer und bitten darum, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre zu respektieren und von Kontaktaufnahme abzusehen", heißt es in einem Beitrag auf Instagram. Und weiter: "Wir danken allen Menschen, die Lirons künstlerischen Weg in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt haben."

Wurde mit Coversong "Nur ein Wort" bekannt Bekannt wurde der 23-Jährige, der zuletzt in Berlin lebte, vor allem mit seinem Song "Nur ein Wort", einer Coverversion der Band "Wir sind Helden." Auf Spotify hat das Lied bereits über 34,9 Millionen Aufrufe. Für 2026 hatte der aufstrebende Musiker seine erste große Tour geplant.