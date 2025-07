Touristen beunruhigt: "Rollwolke" verdunkelt Küste Portugals

Am 29. Juni konnte an der Küste Portugals das seltene Wetterphänomen beobachtet werden. Gegen 15:30 Uhr zog eine rollenartige Wolkenfront vom Meer her auf das Festland zu. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Badegäste das Wasser verlassen und verunsicherte Touristen vorsorglich ihrer Sachen zusammenpacken und sich zurückziehen.