Erst in vor Kurzem sorgte der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. für Aufsehen, als er (erneut) seine frühere Drogensucht thematisierte. In einem Podcast beichtete der Politiker, dass er in der Vergangenheit "Kokain von Toilettensitzen gezogen" habe (KURIER berichtete). + Der Abhängigkeit hat er mittlerweile abgeschworen und nun möchte er auch das US-amerikanische Volk dazu animieren, sich gesund zu ernähren und aktiv zu werden.

Dabei greift er auf eine sehr interessante Methode zurück: Kennedy veröffentlichte eine Workout-Video mit Trump-Fan und Musiker Kid Rock, das ihn vor allem oben ohne und in Blue-Jeans zeigt. Mehr als 1,3 Millionen Menschen haben das Video angesehen.

Mittelfinger und Tauchgang mit Jeans "Ich habe mich mit @kidrock zusammengetan, um dem amerikanischen Volk zwei einfache Botschaften zu vermitteln: Werdet aktiv und konsumiert echtes Essen", schreibt der 72-Jährige unter ein Video, dass ihn beim Sporteln mit dem Sänger zeigt. Der Song "Bawitdaba" von Kid Rock untermalt mehrere Szenen, die den US-Gesundheitsminister und den Ex-Mann von Pamela Anderson im Fitnessstudio beim Gewichtheben zeigen. In einer anderen Szene steigt Kennedy oberkörperfrei und nur mit Jeans bekleidet in ein Becken voller Wasser.

Kid Rock glänzt ebenfalls von seiner besten Seite, indem er einen Mittelfinger in die Kamera hält. Das Video wird mit den beiden Männern, die in einem Pool ein Glas Milch trinken, abgeschlossen. "Macht Amerika wieder gesund", wird am Ende als Slogan eingeblendet. Bereits zuvor hatte Robert F. Kennedy Jr. in einer Rede an die Bevölkerung plädiert, mehr Obst und Gemüse sowie Fisch und Hühnchen zu essen. Er betonte, dass vor allem Kinder vermehrt stark verarbeitete Lebensmittel wie Snacks und Fertiggerichte essen würden. "Wir vergiften eine ganze Generation an Kindern", erklärte der 72-Jährige abschließend.

Netz macht sich über Workout-Video lustig Obwohl sich viele User und Userinnen den Bestrebungen des Ministers, ein gesundes Amerika zu formen, anschließen, sind viele andere von seiner Taktik verwirrt. Das Video, das die beiden Männer beim Sporteln im Nobel-Domizil zeigt, erntet nicht nur Respekt ("Mit gutem Beispiel voran! Ich liebe es!"), sondern auch irritierte Reaktionen: " Das ist ein Fiebertraum"

"Im Fitnessstudio in Jeans zu trainieren, ist next Level"

"Das ist so peinlich"

"Er zieht seine Jeans nie aus! Urkomisch!"

"Was zur Hölle ist das?"

"Fremdschämen aktiviert 🤭🤭🤭"