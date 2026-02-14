John F. Kennedy Jr.s "Love Story": Tragödie mit Style

Valentinstag ist zwar schon vorbei, aber diese Liebesgeschichte geht eh nicht gut aus, also passt es ja auch wieder. Auf Disney+ ist „Love Story: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette“ gestartet. Was Anfang der 1990er als cinderella-artiges Liebesmärchen zwischen einer Mode-PR-Agentin und dem begehrtesten Junggesellen der USA begann, endete am 16. Juli 1999 mit einem Flugzeugabsturz.

Ein Königssohn Mit dem Weg zu diesem verhängnisvollen Flugstart beginnt die Serie denn auch. Nur dass die Beziehung schon ziemlich zerrüttet scheint. John beklagt sich, dass seine Frau ihm „Familiensachen immer vorhält“. Was belastend sein muss, besteht doch John F. Kennedy Jr. praktisch nur aus Familie. Er ist der Sohn des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, er ist der Sohn der stilprägenden Jackie Kennedy-Onassis. Er ist der Spross der einzigen Königsfamilie, die die USA je hatte.