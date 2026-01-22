Neue Serie „The Beauty“: Geheimnis der explodierenden Models

Diese Fashionshow von Balenciaga könnte auch derzeit in Wien stattfinden: Die Models laufen zwischen schmutzigem Schnee mit Rollsplit drin. Aber in der neuen Disney+ -Serie „The Beauty“ befindet man sich in Paris, in einer hippen Location. Und die Modeschau läuft nicht gerade wie geplant. Ein Model reißt einer Zuseherin die Wasserflasche aus der Hand, randaliert und zieht eine Schneise der Gewalt durch das Viertel. Bis sie, umringt von einer Polizei-Spezialeinheit, einfach explodiert.

So startet die neue Serie von Vielproduzierer Ryan Murphy („American Horror Story“) auf Disney+. Sein Stamm-Akteur Evan Peters spielt auch wieder mit, als Teil eines FBI-Teams. Das schnell mit kuriosen Details konfrontiert wird: Die Frau ist von innen heraus verbrannt, sie hatte noch im abgekühlten Zustand 80 Grad („Die Bitch hat mir zwei Knochensägen angeschmolzen“, Zitat Pathologin), und sie war mit einem unbekannten Virus infiziert. Und schon in Berlin und London sind Models explodiert. Das Seltsame daran: Frühere Fotos von ihnen zeigen sie keineswegs in Modelgestalt.

Grusliger Beauty-Doc

Parallel dazu lernt man Jeremy kennen, einen sogenannten Incel (unfreiwillig Zölibatären), der sich in einen Chad (begehrenswerter Mann in Topform) verwandeln will. Und dafür erst einen Schönheitschirurgen konsultiert, dessen Gesicht wahrlich keine Werbung ist. Und dann zu einer anderen „Behandlung“ geschickt wird – von einer Frau mit Kim-Kardashian-Einheitsgesicht.

„The Beauty“ ist eine unterhaltsame Body-Horror-Serie, ein trefflich grauslicher Kommentar zur Ozempic-Ära. Ashton Kutcher spielt auch mit, ebenso wie Isabella Rossellini mit all ihren „Der Tod steht ihr gut“-Vibes. Gastauftritte gibt es außerdem von Bella Hadid und – aktuell gerade von Interesse: Nicola Peltz-Beckham.