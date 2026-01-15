Kultur

Neue "Star Trek"-Serie: Sternenflotten-Kadetten im Stresstest

46-221650330
Neu auf Paramount+: Turbulente Lehre in der „Starfleet Academy“ und der Holodoc ist auch mit dabei.
Von Christina Böck
15.01.26, 16:03

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kapitäne von „Star Trek“-Raumschiffen werden auf der Sternenflotten-Akademie gemacht – das wissen Fans der Sci-Fi-Reihe. Nun beleuchtet eine Serie diese Ausbildungsstätte. Holly Hunter spielt die 422 Jahre alte Chefin (Kanzlerin) dieser Universität, die sich nach einer großen Katastrophe (dem „Brand“, bekannt aus der Serie „Star Trek Discovery“) neu aufstellt. Ihr Schützling ist Caleb, für den sie sich verantwortlich fühlt, seit sie ihn als Kind von seiner Mutter getrennt hat. 

Gleich beim ersten Flug mit dem Lehrschiff gibt es einen Angriff – bei dem alle Kadetten ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zeigen können. Einer zum Beispiel kann recht unbeschadet im Weltall rumspazieren.

Sky-Serie "PONIES": Sekretärinnen als Spione gegen den KGB

Große Freude wird das Comeback des Holodocs aus „Voyager“ (Robert Picardo) bei Fans auslösen – er bekommt eine holografische Studentin zur Seite gestellt. Die Uniformjacken sehen aus, als wären sie falsch zugeknöpfelt und wahrscheinlich zum ersten Mal in „Star Trek“ sieht man, wie eine Kapitänin ihre Sitzhöhe einstellt. Das ist witzig. Ein vielversprechender Start.

Mehr zum Thema

Streaming
kurier.at  | 

Kommentare