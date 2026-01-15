Neue "Star Trek"-Serie: Sternenflotten-Kadetten im Stresstest
Kapitäne von „Star Trek“-Raumschiffen werden auf der Sternenflotten-Akademie gemacht – das wissen Fans der Sci-Fi-Reihe. Nun beleuchtet eine Serie diese Ausbildungsstätte. Holly Hunter spielt die 422 Jahre alte Chefin (Kanzlerin) dieser Universität, die sich nach einer großen Katastrophe (dem „Brand“, bekannt aus der Serie „Star Trek Discovery“) neu aufstellt. Ihr Schützling ist Caleb, für den sie sich verantwortlich fühlt, seit sie ihn als Kind von seiner Mutter getrennt hat.
Gleich beim ersten Flug mit dem Lehrschiff gibt es einen Angriff – bei dem alle Kadetten ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zeigen können. Einer zum Beispiel kann recht unbeschadet im Weltall rumspazieren.
Große Freude wird das Comeback des Holodocs aus „Voyager“ (Robert Picardo) bei Fans auslösen – er bekommt eine holografische Studentin zur Seite gestellt. Die Uniformjacken sehen aus, als wären sie falsch zugeknöpfelt und wahrscheinlich zum ersten Mal in „Star Trek“ sieht man, wie eine Kapitänin ihre Sitzhöhe einstellt. Das ist witzig. Ein vielversprechender Start.
Kommentare