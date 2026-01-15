Neue "Star Trek"-Serie: Sternenflotten-Kadetten im Stresstest

Kapitäne von „Star Trek“-Raumschiffen werden auf der Sternenflotten-Akademie gemacht – das wissen Fans der Sci-Fi-Reihe. Nun beleuchtet eine Serie diese Ausbildungsstätte. Holly Hunter spielt die 422 Jahre alte Chefin (Kanzlerin) dieser Universität, die sich nach einer großen Katastrophe (dem „Brand“, bekannt aus der Serie „Star Trek Discovery“) neu aufstellt. Ihr Schützling ist Caleb, für den sie sich verantwortlich fühlt, seit sie ihn als Kind von seiner Mutter getrennt hat.

Gleich beim ersten Flug mit dem Lehrschiff gibt es einen Angriff – bei dem alle Kadetten ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zeigen können. Einer zum Beispiel kann recht unbeschadet im Weltall rumspazieren.