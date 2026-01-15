Sky-Serie "PONIES": Sekretärinnen als Spione gegen den KGB

Zumindest ein Hauch von „Game of Thrones“ ist jetzt auch neu bei Sky. Emilia Clarke, berühmt geworden als drachenzähmende Daenerys Targaryen, spielt in der eben gestarteten Serie „PONIES“ Bea, die Ehefrau eines CIA-Agenten in Moskau. Weihnachten 1976 steht sie plötzlich vor den Trümmern ihres Lebens, weil ihr Mann angeblich bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist.

Von null Interesse für KGB

Das Schicksal teilt sie mit Twila (Haley Lu Richardson). Beide wollen sich nicht mit den kargen Informationen abfinden und überreden den Missionschef, als Sekretärinnen getarnt an der Lösung des Falls mitzuarbeiten. Sie sind unverdächtig genug, denn sie sind „PONI“ – Persons of No Interest“ für den KGB. Allerdings hilft Twilas fahrig-geschwätzige Art nicht dabei, diesen Status zu behalten. Sympathische Hauptfiguren in einem packenden Kalter-Krieg-Thriller.