Derzeit sorgt ein neuer Shopping-Hack im Netz für Aufsehen: Wer beim Online-Einkauf einen aktuellen Rabattcode nutzen möchte, fragt kurzerhand ChatGPT. Doch funktioniert der Trick wirklich und sind die Rabatte gültig? KURIER Trend Hub hat es ausgetestet.

Wie viel kann man sparen? Rabattcodes sind im Online-Handel und bei Influencern längst etabliert. Insbesondere die österreichische Influencerin Anna Strigl ist bekannt für regelmäßige Kooperationen mit Mode- und Beauty-Marken, hierfür teilte sie bereits zig Rabattcodes für About You, NA-KD oder HelloFresh. Follower geben beim Checkout einen kurzen Code (bspw. "ANNA15") ein und erhalten damit Vergünstigungen – von zehn Prozent bis hin zu Gratisversand. Laut viralen Hack macht ChatGPT diese öffentlich zugänglichen Codes nun einfacher auffindbar.

Funktioniert das wirklich? "Die KI spuckt dir jeden Code aus, den irgendwo ein Influencer oder ein Gutscheinportal jemals veröffentlicht hat. Kopieren, einfügen, sparen – super easy!“, schwärmt etwa die Userin Lena in einem Video.

Kurier-Test zeigt: Codes funktionieren Auch das KURIER Trend Hub hat den Trick ausprobiert. Das Ergebnis: Erstaunlich oft klappt es tatsächlich. Beim Modehändler About You funktionierte ein 15-Prozent-Code sofort, ebenso beim Mode-Händler Fashionette, wo es 15 Prozent auf Schuhe gab. Auch Shop Apotheke bietet für bestimmte Produkte unterschiedliche Rabatt-Codes an, die funktionieren.

Welche Codes sind derzeit im Umlauf About You Deutschland: 15 % Rabatt auf den Einkauf mit dem Gutschein-Code: SPARKASSE9 (wenn man Kredit-Karte und Maestro als Zahlungsmittel nutzt)

15 % Rabatt auf den Einkauf mit dem Gutschein-Code: (wenn man Kredit-Karte und Maestro als Zahlungsmittel nutzt) Fashionette: 22 % Rabatt auf Schuhe mit dem Gutschein-Code: SHOES20

22 % Rabatt auf Schuhe mit dem Gutschein-Code: MediaMarkt Österreich: 10 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Gutschein-Code: MM10.

10 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Gutschein-Code: Shop Apotheke Österreich: Rabatt-Codes für unterschiedliche Produkte wie: Bepanthen Creme – 15 % Rabatt

Gutscheincode: bepanthen15

Gültig für Bepanthen Creme 2x30 g. Remifemin Tabletten – 10 % Rabatt

Gutscheincode: remifemin10

Gültig für Remifemin Tabletten 200 St. Regaine 5 % Schaum Männer – 10 % Rabatt

Gutscheincode: regaine

Gültig für Regaine 5 % Schaum Männer 6x60 g. Zaffranax Positive Stimmung – 10 % Rabatt

Gutscheincode: perrigo10

Gültig für Zaffranax Positive Stimmung 30 St.

Rabatt-Codes für unterschiedliche Produkte wie:

About You bietet Rabatte für Kreditkarten-Zahler. Mit diesem Code bekommt man bei Fashionette Rabatte auf Schuhe.

Ist das überhaupt erlaubt? "Absolut", sagt Fabian Plüss, Influencer-Marketing-Experte und CEO der Swiss Influencer Award AG gegenüber 20 Minuten. "Diese Codes sind ohnehin öffentlich zugänglich. Ob sie nun durch Newsletter, Social Media oder KI geteilt werden, macht keinen Unterschied."