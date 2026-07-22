Die TikTok-Userin Alex Blumy teilte auf der Plattform mehrere Aufnahmen, die zeigen, wie ein Python aus dem Dach ihres Hauses ragt . Die Frau lebt in Simbabwe und arbeitet in einem Wildschutzgebiet. Ihren mehr als 232.000 Fans wollte sie ihr neues Haus zeigen, doch dabei entdeckte die US-Amerikanerin das Reptil im Dach.

In den Aufnahmen ist nur der Kopf der Schlange zu sehen, doch dessen Größe deutet darauf hin, dass sich ein langer Körper über der Decke des Hauses verbirgt. Sichtlich atemlos in dem Video zeigte sich Blumy aufgelöst: „Das ist ein Scherz, oder? Ich kann wirklich nicht atmen!“ Wenig später sagt sie: „Sie ist in meinem Haus!“

Zahlreiche User und Userinnen kommentierten unter den Videos und teilten die Angst vor dem Reptil mit. Mehrere Nutzer und Nutzerinnen fragten sich, wieso Blumy nicht schon längst das Haus verlassen hat oder wieso sie weiterhin dort schlafen würde:

Python hat wohl Eier im Dach gelegt

„Ich wollte euch ein kurzes Update über die Schlange geben, die in meinem Dach wohnt. Ich denke, sie ist immer noch hier“, erklärt die TikTokerin in einem weiteren Video. Die Schlange konnte nicht entfernt werden, weil sie sich in den hohlen Wänden versteckt. Das Tier einfach herauszuziehen ist nicht möglich.

„Sie schlängelt sich um die Rohre und die Elektronik in den Wänden“, sagt Blumy weiter. Sie erklärt, dass in ihrem Dach Eier gefunden wurden, die wohl von einer Python gelegt worden sind. Das Tier sei für sie jedoch nicht gefährlich, weil es laut der TikTokerin maximal zwei Meter groß und nicht giftig sei. Die Gefahr, von der Schlange erdrückt oder verschlungen zu werden, ist laut Nachforschungen von Blumy gering.