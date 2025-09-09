Mehr als 1,2 Millionen Menschen folgen Philipp "Phil" Laude auf YouTube. Auf der Plattform veröffentlichte der Content Creator zahlreiche Videos, in denen er beispielsweise Stereotype oder Internet-Trends aufs Korn nimmt. Nun verkündet er nach knapp 20 Jahren auf YouTube das Video-Aus.

Erste Anfänge mit Y-Titty 2006 gründete Laude mit seinen zwei Freunden TC (Matthias Roll) und Oğuz (Oğuz Yılmaz) das Comedy-Trio Y-Titty (3,06 Millionen Abonnenten). Die drei Deutschen produzierten zusammen zahlreiche (muskalische) Sketche und katapultierten sich neben weiteren Künstlern und Künstlerinnen, wie Coldmirror und die Außenseiter, zu den bekanntesten YouTubern in der Mitte der 2000er-Jahre. In der ARD-Doku "YouTube changed my life" sprechen alle drei Content Creator über die Anfänge ihre Karrieren. Nachdem sich das Trio 2015 aufgelöst hatte, führten alle drei ihre eigenen YouTube-Kanäle weiter. 2017 begann Laudes Kooperation mit Funk, dem öffentlich-rechtlichen Online-Content-Netzwerk der ARD und des ZDF. Der 35-Jährige enthüllte in seinem Video "Ich höre mit YouTube auf" jedoch, dass mit seinen Videos auf der Plattform nun Schluss sein soll.

Warum hört Phil Laude mit YouTube auf? Seitdem er 16 ist, war der Webvideoproduzent auf dem Portal aktiv und hat laut eigenen Angaben "sein halbes Leben" Content gedreht. Jetzt möchte er Ende des Jahres YouTube den Rücken kehren. Laudes größter Traum war schon immer, eines Tages Filmproduzent und Schauspieler zu sein. Mit seiner ARD-Serie "Alemania", die mittlerweile drei Staffeln hat, konnte er sich diesen Traum erfüllen. Die erste Staffel ist nun auch auf Netflix verfügbar. "(...) ehrlich gesagt habe ich mich in den letzten Jahren ein bisschen zwischen den YouTube-Videos und der Serie hin- und hergerissen gefühlt", erklärt Laude in dem Video. "