20 Jahre YouTube: So war das große Festival in Berlin

Zum 20-jährigen Jubiläum von YouTube fanden am 28. August 2025 rund 1.800 Gäste ihren Weg in die Arena Berlin – gefeiert wurde mit einem glamourösen roten Teppich, interessanten Vorträgen und natürlich mit den Stars der Plattform.

Erlebnisstationen & Erfolgsgeschichten Auf einer Fläche von rund 6.000 m² präsentierte YouTube neben kleinen Panel-Diskussionen, in denen zahlreiche namhafte Unternehmen (wie etwas Ford, L'Oréal und HelloFresh) Einblicke in ihren Alltag mit YouTube gaben, auch mehrere Erlebnisstationen, die den Besucher:innen die Vielfalt und Innovationskraft der Plattform näherbrachten. Unter anderem standen die Unterschiede zwischen 16:9-Formaten und Hochkant-Shorts im Fokus, wobei sich schnell herauskristallisierte, dass sich YouTube sowohl Long- als auch Short-Story-Formate erfolgreich etabliert hat.

YouTube & KI Ein weiterer Themenschwerpunkt war YouTube auf dem TV-Screen: Laut aktuellen Zahlen verbringen mittlerweile Menschen mehr Zeit mit YouTube über den TV-Screen als klassisches lineares Fernsehen. Besonders spannend war dabei der nähere Einblick in YouTubes eigene KI "Veo", die Marken und Creator:innen völlig neue Möglichkeiten bietet – von der zielgerichteten Kampagnenausspielung bis hin zu Content-Erstellung mit nahezu unbegrenzten storytelling-Optionen.

Stars der Plattform Im Mittelpunkt des Festivals standen natürlich die Youtuber:innen selbst, die der Plattform mit ihren Inhalten und Communities seit bereits 20 Jahre schlussendlich Leben einhauchen. Mit dabei waren bspw. die Content Creatorin, Moderatorin und Unternehmerin Klein aber Hannah (307 000 Abonnent:innen), die erst 15-jährige Rap-Newcomerin Zah1de (940.000 Abonennt:innen), die österreichische Fitness-Influencerin growingannanas (7,7 Mio. Abonnent:innen) und der deutsche Vlogger HeyMoritz (2 Mio. Abonnent:innen).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © YouTube Shirin David performte beim YouTube Festival 2025.