Die Pratersauna Wien startet neues Party-Format am Morgen

Die Wiener Pratersauna verwandelt sich zum Morgenparadies.
Ein morgendlicher Rave ohne Alkohol - dafür gibt es jede Menge Energie, Atemübungen und Frühstücks-Genuss.
Von Sophie Unger
20.08.25, 10:02
Am 16. September 2025 verwandelt sich die legendäre Wiener Pratersauna bei "La Morgendisco" noch vor dem ersten Kaffee in Wiens allerersten Morgen-Raven unter der Woche – mit elektronischen Beats, Breathwork, Smoothies und warmen Croissants.

Party ohne Alkohol - dafür eine Menge Energie

Unter dem Motto "Gemeinsam. Morgens. Tanzen." bietet die Veranstaltung ein bewusstes, energiegeladenes Gegenkonzept zu klassischen After-Partys. Der Fokus liegt auf Bewegung, Achtsamkeit und Community – in einem alkohol- und drogenfreien Rahmen. Zielgruppe sind Berufstätige, Kreative, Unternehmer, Studierende sowie alle, die den Tag mit neuer Energie beginnen wollen.

Tanzen am Morgen in der Pratersauna: Das neue Event am 16. September.

"Positives Ritual"

"Mit der Morgendisco wollen wir zeigen, dass Clubkultur auch am Morgen funktioniert – als positives, inspirierendes Ritual vor dem Arbeitstag", so das Team der Pratersauna. "Es geht um Lebensfreude, Bewegung und Begegnung – ohne Kater, aber mit nachhaltiger Energie für den Tag."

Breathwork + Indoor- und Outdoor-Tanzflächen

Early Birds starten mit guter Laune, Bewegung und einer Extraportion Dopamin. Die Tanzfläche öffnet um 07:00 Uhr, ab 08:00 Uhr gibt es eine optionale Breathwork-Einheit zum Ankommen und Durchatmen. Ab 09:00 kann auch im Garten getanzt werden. Die Gäste erwarten ein Mix aus smoothen elektronischen Sounds, Funk und Groove. Um 11:00 Uhr endet das Event offiziell, danach gibt's Gelegenheit zum Netzwerken.

Kulinarisches Angebot

Tickets sind ab 29 Euro auf www.pratersauna.tv erhältlich. Healthy Snacks und Croissants sind im Kartenpreis inkludiert. An der Bar gibt's Smoothies, frisch gepressten Orangensaft, Kaffee und Tee. Alkoholische Getränke werden nicht ausgeschenkt. 

