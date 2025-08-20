Die Pratersauna Wien startet neues Party-Format am Morgen

Am 16. September 2025 verwandelt sich die legendäre Wiener Pratersauna bei "La Morgendisco" noch vor dem ersten Kaffee in Wiens allerersten Morgen-Raven unter der Woche – mit elektronischen Beats, Breathwork, Smoothies und warmen Croissants.

Party ohne Alkohol - dafür eine Menge Energie Unter dem Motto "Gemeinsam. Morgens. Tanzen." bietet die Veranstaltung ein bewusstes, energiegeladenes Gegenkonzept zu klassischen After-Partys. Der Fokus liegt auf Bewegung, Achtsamkeit und Community – in einem alkohol- und drogenfreien Rahmen. Zielgruppe sind Berufstätige, Kreative, Unternehmer, Studierende sowie alle, die den Tag mit neuer Energie beginnen wollen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pratersauna Wien Tanzen am Morgen in der Pratersauna: Das neue Event am 16. September 2025.

"Positives Ritual" "Mit der Morgendisco wollen wir zeigen, dass Clubkultur auch am Morgen funktioniert – als positives, inspirierendes Ritual vor dem Arbeitstag", so das Team der Pratersauna. "Es geht um Lebensfreude, Bewegung und Begegnung – ohne Kater, aber mit nachhaltiger Energie für den Tag."

Breathwork + Indoor- und Outdoor-Tanzflächen Early Birds starten mit guter Laune, Bewegung und einer Extraportion Dopamin. Die Tanzfläche öffnet um 07:00 Uhr, ab 08:00 Uhr gibt es eine optionale Breathwork-Einheit zum Ankommen und Durchatmen. Ab 09:00 kann auch im Garten getanzt werden. Die Gäste erwarten ein Mix aus smoothen elektronischen Sounds, Funk und Groove. Um 11:00 Uhr endet das Event offiziell, danach gibt's Gelegenheit zum Netzwerken.

Alle Infos im Überblick Was: La Morgendisco Wann: 16.09.2025, 07:00 – 11:00 Uhr (Indoor & Outdoor) ;

Wo: Pratersauna Wien Tickets & Infos: Alle Infos und Early Bird Tickets gibt's online auf www.pratersauna.tv um 29 Euro. Healthy Snacks inklusive. Morgenkassa: 33 Euro