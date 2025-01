Das letzte Jahr war für Streamerin Jasmin Gnu , die mit bürgerlichem Namen Jasmin Sibel heißt, alles andere als positiv. In einem neuen YouTube-Video erzählt die 35-Jährige, dass sie nicht nur gesundheitliche Probleme hatte, sondern auch mit Morddrohungen zu kämpfen hatte.

Ende 2023 wanderte Sibel in die Schweiz aus, nachdem sie ihre fünfjährige Beziehung geendet hatte. "Die Entscheidung war echt nicht einfach und sehr hart", erinnert sich die YouTuberin im Video und betont, dass sie sich anfangs "sehr einsam" gefühlt habe. Obwohl sie "voller Optimismus" in das Jahr 2024 gestartet ist, erlebte sie schon bald den ersten Tiefschlag: Jasmin Gnu wollte sich ein neues PC-Setup von einem Experten aufbauen lassen, da sie immer mehr Content produzierte.

Doch schnell wurde klar, dass die beauftragte Person der Streamerin abzockte. "Du hast dich scammen lassen", sagten die Freunde der Content Creatorin und machten sie auf die Wucherpreise aufmerksam. Das Setup funktionierte nicht und der Fall geht dieses Jahr vor Gericht. Sibel habe sich zu spät über die Person mit anderen Kollegen in der Streamer-Szene ausgetauscht, das würde sie nun bereuen.

Als wäre die Scamming-Situation nicht schwierig genug gewesen, erhielt die YouTuberin auch zahlreiche Morddrohungen. Sogar im Livestream von Content Creator Gronkh wurden die Drohungen gegen die Gamerin ausgesprochen. "Diese Person hat höchstwahrscheinlich ein psychisches Problem", erklärt Gnu in ihrem Video weiter. "Sie dachte, ich habe ihr die Nobelpreisarbeit geklaut und wollte ihr Leben zerstören." Die 35-Jährige habe in Angst gelebt und zeigte sich vor allem bei öffentlichen Events besorgt. Nachdem sie die Morddrohungen angezeigt hat, wurde bekannt, dass noch drei weitere Kollegen von ihr bedroht wurden.

Jasmin Sibel lobt die Polizei in ihrem Video, die den Täter sofort ausfindig gemacht und Gericht geladen hat. Schlussendlich wurde bekannt, dass sich die drohende Person in einer Anstalt befindet und auch nicht in der Lage ist, vor Gericht anzutreten.