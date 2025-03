154 Kilo schwere Pflegemutter zerquetscht zehnjährigen Buben – tot

Laut Berichten soll der Bursch wegen eines Streits mit seiner Pflegemutter zur Nachbarin gelaufen sein, um diese daraufhin zu bitten, ihn zu adoptieren. Die Pflegemutter folgte dem Zehnjährigen und brachte ihn zurück zum Haus. Danach soll sich der Bub in der Einfahrt im Zuge eines Tobsuchtsanfalls auf den Boden geworfen haben. Weil dieser weiter schrie, soll sich die 154 Kilogramm schwere Frau anschließend auf ihn gesetzt haben.

Als die Frau sich erhob, bemerkte sie, dass das Kind nicht mehr atmete . Sie befahl ihrem anderen Pflegekind, die Rettung zu rufen. Das Kind wurde mit Prellungen an Hals und Nacken ins Spital geflogen, wo es zwei Tage später verstarb.

Eine Überwachungskamera zeigt Aufnahmen, in denen die Frau mehrere Minuten lang auf dem Buben saß , auch als dieser sich nicht mehr bewegte. Der Zehnjährige wog selbst nur etwa 41 Kilogramm. Die Frau gab später bei der Polizei an, sie dachte, er würde simulieren. Zudem ist auf dem Überwachungsmaterial zu hören, wie sie sagte: " Ich habe mich auf ihn gelegt, weil er sich schlecht benommen hat."

Verhaftet und verurteilt

Die 48-Jährige wurde am 13. Juli 2024 verhaftet. Vergangenes Wochenende musste sie sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Sie wurde von einem Gericht in Indiana zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Die drei anderen Pflegekinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Der 48-Jährigen soll die Lizenz für immer entzogen werden.