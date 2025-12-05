Seit Anfang des Jahres können Kunden und Kundinnen in den heimischen Supermärkten eine Pfandgutschrift direkt am Leergutautomaten für ihre Flaschen und Dosen zurückholen. Besonders großzügige Konsumenten und Konsumentinnen können ihren Erlös spenden. So bietet Interspar Österreich beispielsweise an, das Geld den ortszuständigen Feuerwehren zukommen zu lassen. Die Kundschaft kann direkt am Automaten die Option auswählen, das Pfandgut zu spenden.

Mit großem Erfolg, wie der österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) berichtet: Mehr als 102.317 Euro wurden gesammelt.