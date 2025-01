Paul Janke (43) war der erste Rosenkavalier in RTLs Erfolgsformat "Der Bachelor". Inzwischen ist er aus der TV- und Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und hat an zahlreichen Sendungen teilgenommen ("Let's Dance", "Promi Big Brother", "Dschungelcamp").

Obwohl er 2012 als "Bachelor" vor laufenden Kameras auf der Suche nach einer Partnerin war, hielt er sich die letzten Jahre bedeckt, was sein Privatleben angeht. Hat der 43-Jährige derzeit eine Freundin?

Sind Paul Janke und Antonia Hemmer zusammen? Janke gilt zwar als Dauersingle, sorgte aber die letzten Monate für Spekulationen, da er sich auffällig oft an der Seite von Reality-TV-Kollegin Antonia Hemmer (24, "Kampf der Realitystars") gezeigt hat. Sie tauschen innige Blicke aus, tanzten miteinander und deuteten einen Kuss an. Fans waren ganz aus dem Häuschen: "Die Community hat beschlossen: Ihr seid jetzt ein Paar! 👏🙌❤️" oder "Ihr würdet so ein schönes Paar abgeben", hieß es da etwa auf Instagram.

Im Interview mit Bild stellte Janke jedoch klar: "Wir haben uns bei 'Kampf der Realitystars' kennengelernt. Seitdem verstehen wir beide uns supergut, sind aber kein Paar."

Janke hielt Beziehung geheim Ist der TV-Stars also aktuell Single, oder vielleicht längst vergeben? Übung darin scheint er jedenfalls zu haben, denn wie er 2023 in der Show "Kampf der Realitystars" gestand, hatte er "vier, fünf Jahre eine Freundin", jedoch hielt er die Beziehung geheim. Die Cousine von Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Knappik soll jahrelang die Frau an seiner Seite gewesen sein.

Hat er aktuell eine Freundin? Seit rund zehn Jahren wohnt der 43-Jährige mittlerweile auf Mallorca. Das TV-Team des Star-Magazins Prominent hat den Junggesellen vor Ort in seiner Wohnung besucht und nachgehakt, wie es in seinem Privatleben aussieht. Janke hat derzeit keine Freundin. "Meine Schwester hat immer gesagt, ‘deine Frau muss erst gebacken werden.’ Das mag sein. Ich bin jetzt aber auch kein unglücklicher Single", resümiert der Reality-TV-Star.

Der "Ur-Bachelor" wünscht sich zwar eine Frau und eigene Kinder, hat aber dann doch so manche Bedenken: "Das Problem ist, so ein Sofa beispielsweise, wenn dann Kinder mit Schokolade oder ein Weinglas oder so, dann bin ich schon ein bisschen angespannt."