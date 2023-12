Paul Janke verdrängte frühen Tod seiner Eltern

Der deutsche TV-Star und ehemalige "Bachelor" Paul Janke hat sich von Team des Senders RTL bei einem Besuch des Kinderhospiz Löwenherz im deutschen Bremen begleiten lassen. Dabei sprach er Medienberichten zufolge auch über den frühen Tod seiner Eltern.

Janke konnte nicht über seinen Verlust sprechen

Jankes Mutter habe ihm vorgelebt, für andere da zu sein. "Weil meine Mama auch so ein sozialer Mensch war. Sie hat immer mehr für andere gemacht als für sich", zitiert das Magazin Gala den Reality-Darsteller. "Im normalen Leben habe ich das eigentlich immer verdrängt", so der 42-Jährige. "Auch über den Tod meiner Eltern zu sprechen", habe er lange nicht geschafft. "Weil ich wusste, es macht mich traurig." Gala zufolge starb Jankes Mutter im Jahr 2004 an Krebs. Sechs Jahre danach sollte er auch seinen Vater verlieren.

Emotionale Worte teilte Janke nach dem Besuch auch mit seinen Instagram-Fans. "Auf der einen Seite ist es super schön zu sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen über Kleinigkeiten freuen, aber es zeigt einem auch, wie dankbar wir jeden Tag sein sollten. Immer jammern wir! Worüber wir jammern, (das) sind eigentlich keine Probleme! Es holt einen immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn man das sieht", schreibt er.