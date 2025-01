Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. 50 Cent ist seit Jahren als Kritiker von P. Diddy bekannt und äußert sich regelmäßig zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn.





Der Fall von Rapper Sean Diddy Combs, besser bekannt als P. Diddy, gegen den mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauch vorliegen, wurde in den letzten Monaten immer intensiver diskutiert. Am 16. September ist er in New York deswegen festgenommen worden. Dem Musiker wird vorgeworfen, über Jahrzehnte Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Der Rapper plädierte auf "nicht schuldig" und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Musikwelt ist von den Vorwürfen erschüttert und zahlreiche Stars wollen ihre Freundschaft mit dem Rapper mittlerweile vertuschen. Doch ein Künstler freut sich über den Absturz des Produzenten: Curtis Jackson, besser bekannt als Rapper 50 Cent, verabscheut Combs aus Leidenschaft. Seit Jahrzehnten haben die beiden Künstler bereits einen Beef am Laufen.

Wieso können sich 50 Cent und P. Diddy nicht leiden? 50 Cent gelang 2003 mit seinem Debütalbum "Get Rich or Die Tryin" der Durchbruch in der Musikszene. Jackson gilt seit Jahrzehnten als Rivale und langjähriger Kritiker von Combs. Auf Social Media hat er mehrmals zu den Anschuldigungen gegen Combs Stellung genommen.

Vor allem in den letzten Monaten hat Curtis Jackson vermehrt Postings veröffentlicht und sich über P. Diddys Verhalten echauffiert. In einer Aufnahme spricht der "Candy Shop"-Sänger bei einem öffentlichen Auftritt darüber, dass er "nie etwas getan habe, was Sean Combs getan hätte". Er erklärte, dass Combs gerne Drogen in fremde Getränke unterjubeln würde. In einem Interview betonte 50 Cent, dass er nie eine der Partys von P. Diddy (aka Puff Daddy) besucht habe: "Ich stehe nicht auf diesen freaky sh*t", erklärte 50 Cent. "(...) Ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich nicht auf Puffy-Partys gehe und solche Sachen mache. (...) Ich halte mich seit Jahren von diesem Zeug fern. Es ist einfach eine unangenehme Energie, die damit verbunden ist."

Tod von Tupac Shakur und The Notorious B.I.G.: War P. Diddy involviert? Der Beef fand 2006 seinen Anfang, als 50 Cent in seinem Song "The Bomb" zum Seitenhieb gegen P. Diddy ausholte. Der 49-Jährige beschuldigte Combs, mehr über den Tod von The Notorious B.I.G. (aka Biggie Smalls) zu wissen. 1997 wurde Smalls erschossen – nur ein paar Monate nachdem der Rapper Tupac Shakur ebenfalls in einem Auto erschossen wurde (1996).

The Notorious B.I.G. und Tupac Shakur hatten seit Jahren eine Fehde, weil sie von rivalisierenden Plattenlabels der East (Biggie) und West Coast (2Pac) in Los Angeles stammten.

Seit Jahren wird im Netz spekuliert, dass P. Diddy, der The Notorious B.I.G. bei Deathrow Records unter Vertrag hatte, angeblich den Mord an Tupac beauftragte.

Doch es wird noch bizarrer: Nach dem Tod von Shakur feierten seine Plattenträger großen Erfolg mit einer hohen Verkaufszahl. Aus diesem Grund soll Combs laut Daily Mail einen Sniper für seinen Künstler Biggie Smalls engagiert haben. Durch den Tod von Biggie Smalls wollte er ebenfalls zu einer großen Erfolgswelle beitragen. Bis heute sind beide Mordfälle ungelöst.

P. Diddy: Wollte er 50 Cent mit Geld beeindrucken? Wie 50 Cent berichtet, hatte P. Diddy anscheinend auch Interesse an ihm – jedoch nicht an seinem Tod. Combs soll angeblich mit mehreren männlichen Stars aus der Szene geschlafen haben. Er wollte wohl auch mit dem "In da Club"-Interpreten intim werden und ihm dafür zum "Shoppen" ausführen. Jackson erklärte in einem Interview, dass dies für ihn eher ein Angebot sei, was ein Mann einer Frau machen würde. Davon wollte der Schauspieler nichts wissen, denn er fühlte sich eigenen Angaben nach "unwohl". P. Diddy verteidigte sich in einem anderen Interview und erklärte: "Ich dachte, er (An. d. Red.: 50 Cent) bräuchte neue Klamotten."

50 Cent plant Doku-Serie über P. Diddy Curtis Jackson will die Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs um sexuelle Gewalt, Menschenhandel und organisierte Kriminalität mit einer Doku-Serie beleuchten. Neben 50 Cent als ausführender Produzent ist auch der Streamingdienst Netflix an Bord.

Gegenüber People verteidigte 50 Cent seine Witze und Sprüche über den angeklagten Rapper: "Es scheint, als würde ich einige extrem unerhörte Dinge tun, aber das habe ich nicht. In Wirklichkeit sage ich nur, was ich seit 10 Jahren sage." Jackson erklärte weiter: "Jetzt wird es in den Nachrichten mit der Puffy-Sache immer offensichtlicher, aber abseits davon sage ich: 'Yo, das ist nur meine Perspektive, weil ich mich die ganze Zeit von diesem Zeug ferngehalten habe, weil das nicht mein Stil ist.'"