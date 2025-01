Eminems virale Textstelle im Song "Fuel"

Der "The Real Slim Shady"-Interpret nimmt offenbar Bezug auf den Diddy-Skandal und lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Liedzeile:

"I'm like an R-A-P-E-R (Yeah) /

Got so many Essays (Essays), S-As (Huh) /

Wait, he didn't just spell the word "rapper" and leave out a P, did he?"

Hier die Erklärung zu den drei Anspielungen: