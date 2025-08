Am 22. Juli ist Musiker und "Prince of Darkness" Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Familie, Freunde und die Fans trauern um die Metal-Legende, die vor allem als Gründungsmitglied der Band Black Sabbath bekannt wurde. Am 29. Juli wurde der Engländer zu Grabe getragen und fand seine ewige Ruhe. Doch nun sorgte sein Musikkollege Rod Stewart für Aufsehen, als er ein KI-Video mit Osbourne bei seinem Konzert zeigte. Im Netz wird die Aktion stark kritisiert.

Rod Stewart zeigt KI-Video Der Sänger Rod Stewart trat am 1. August in Georgia (USA) auf und performte seinen Song "Forever Young". Dabei flackerte plötzlich ein KI-Video mit Ozzy Osbourne über die Leinwände, die ihm wohl ein Tribut zollen wollten. Doch den Konzertbesuchern wurde schnell klar, dass die Aufnahmen auch noch andere verstorbene Stars wie Michael Jackson, Prince, XXXTentacion, Freddy Mercury, Kurt Cobain, 2Pac und Tina Turner an der Seite der Metal-Legende zeigen. Im Video wirkt es so, als ob die Promis mit einem Selfiestick die Szenen aufnehmen würden.

Kritik für KI-Video Die Aktion wurde jedoch eher kritisiert, anstatt gefeiert. "Wir befinden uns wirklich in der Endzeit", kommentierte Userin @RileyTaugor auf X. "Das ist der makaberste Unsinn, den ich je gesehen hab", heißt es in einem weiteren X-Posting. Ein anderer Nutzer scherzte, dass er überrascht sei, dass Stewart weiß, wer Rapper XXXTentacion ist.