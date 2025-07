Fans geben Ozzy Osbourne letztes Geleit durch Birmingham

Nach dem Tod der Heavy-Metal-Ikone Ozzy Osbourne wollen bei einem Trauerzug durch Birmingham am Mittwoch tausende Fans von dem britischen Musiker Abschied nehmen. Für Birmingham sei es wichtig, Osbourne vor der privaten Beisetzungszeremonie der Familie "angemessen" und "würdevoll" zu ehren, betonte der Bürgermeister der Stadt Birmingham, Safar Iqbal, am Dienstag.

"Ozzy war mehr als eine Musiklegende", sagte Iqbal. Der Sänger der legendären Heavy-Metal-Band Black Sabbath sei ein "Sohn" der Stadt gewesen. Die Behörden der Stadt Birmingham berichteten, Osbournes letztes Geleit gemeinsam mit dessen Familie geplant zu haben.

Der an Parkinson erkrankte Osbourne war vor einer Woche im Alter von 76 Jahren gestorben. Noch drei Wochen zuvor waren Black Sabbath in Birmingham erstmals seit 20 Jahren wieder in Originalbesetzung aufgetreten.