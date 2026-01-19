Lange Schlangen im 4. Bezirk: Hier soll es Wiens beste Orangen geben
"Eindeutig die besten Orangen in Wien" – so lautet eine von zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen des italienischen Spezialitätengeschäfts Crupi im 4. Bezirk. Besucher sind sich einig: Hier soll es besonders aromatische, sonnengereifte Zitrusfrüchte geben.
Handgepflückte Orangen aus Sizilien in Wien
Das kleine Feinkostgeschäft mit seinem überschaubaren Sortiment gibt es seit vielen Jahren, doch die Warteschlangen werden trotzdem nicht kürzer. Ein aktuelles TikTok-Video der Wiener TikTok-Creatorinnen Pam & Becci zeigt das eindrucksvoll: Vor der Margaretenstraße 3 warten Fans italienischer Spezialitäten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Das Besondere an den Orangen bei Crupi:
- unbehandelt
- sonnengereift
- handgepflückt
- direkt aus Sizilien
Die Zitrusfrüchte stammen von einem Familienbetrieb am Fuße des Ätna, der Orangen, Blutorangen, Zitronen und Mandarinen anbaut und auf kürzestem Weg nach Wien liefert. Den Auftakt der Orangensaison machten im November die dünnschaligen, mild-aromatischen Navelina-Orangen. Aktuell sind diese laut Webseite weiterhin erhältlich, zusätzlich zu den saftigen Tarocco-Blutorangen, die ebenfalls große Beliebtheit genießen.
Dass die Früchte bei den Wienern so gut ankommen, zeigen die begeisterten Bewertungen auf Google:
- "Die lange Warteschlange sagt alles: authentische Produkte höchster Qualität aus Sizilien: Orangen, Mandarinen, Schinken."
- "Die Orangen ein Traum, sooo saftig und mit dünner Schale."
- "Die besten orangen, bester Prosciutto und beste Mortadella, die man in Wien kriegen kann."
Neben Zitrusfrüchten gibt es bei Crupi auch Prosciutto sowie frisches Olivenöl zu kaufen. Wer dem Feinkostgeschäft einen Besuch abstatten möchte, sollte sich vorab auf der Webseite über das aktuelle Angebot und die Öffnungszeiten erkundigen, da der Laden nur an wenigen Tagen geöffnet ist.
Kommentare