"Eindeutig die besten Orangen in Wien" – so lautet eine von zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen des italienischen Spezialitätengeschäfts Crupi im 4. Bezirk. Besucher sind sich einig: Hier soll es besonders aromatische, sonnengereifte Zitrusfrüchte geben.

Das kleine Feinkostgeschäft mit seinem überschaubaren Sortiment gibt es seit vielen Jahren, doch die Warteschlangen werden trotzdem nicht kürzer. Ein aktuelles TikTok-Video der Wiener TikTok-Creatorinnen Pam & Becci zeigt das eindrucksvoll: Vor der Margaretenstraße 3 warten Fans italienischer Spezialitäten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Das Besondere an den Orangen bei Crupi:

Die Zitrusfrüchte stammen von einem Familienbetrieb am Fuße des Ätna, der Orangen, Blutorangen, Zitronen und Mandarinen anbaut und auf kürzestem Weg nach Wien liefert. Den Auftakt der Orangensaison machten im November die dünnschaligen, mild-aromatischen Navelina-Orangen. Aktuell sind diese laut Webseite weiterhin erhältlich, zusätzlich zu den saftigen Tarocco-Blutorangen, die ebenfalls große Beliebtheit genießen.

Dass die Früchte bei den Wienern so gut ankommen, zeigen die begeisterten Bewertungen auf Google: