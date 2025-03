Sauer macht lustig - eine Reise zu den Zitrusfrüchten Italiens

Der Duft der Zitronenblüte – ein Hauch von Mittelmeer. Die ätherischen Öle der Orangenschale – die Essenz von so vielem Guten. Für die Menschen im Norden sind Zitrusfrüchte der Inbegriff des Südens. Wer sie riecht und schmeckt, findet sich gedanklich schnell in Italien wieder. Der Münchner Gastrosoph Peter Peter begibt sich genau hierhin. Vom Gardasee bis nach Kalabrien spürt er in seinem Bändchen „Blutorangen. Eine Reise zu den Zitrusfrüchten Italiens“ den Früchten nach.

Und davon gibt es viele:

Bergamotten

Pomeranzen

Pampelmusen

Mandarinen

Zitronatzitronen

oder die titelgebenden Blutorangen.

Rund um den Ätna, den 3.400 Meter hohen Vulkan, sind Letztere fast schwarz und überaus reich an Vitamin C. Übrigens: In dieser Region wurde das Speiseeis erfunden – und mit Zitronen kombiniert. So entstand das Granita-Sorbet – das Wassereis für heiße Stunden.