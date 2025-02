Um die "GenZ-Sprache" zu verstehen und immer up to date zu bleiben, eignet sich vor allem ein Rundgang auf TikTok. Doch auch dort entdeckt man immer häufiger Wörter und Abkürzungen, die für Kopfkratzen sorgen. Unter anderem auch die Abkürzung "NTM".

Was bedeutet "NTM"? Da wir im Deutschen auch immer mehr zu Anglizismen neigen, ist es kaum verwunderlich, wenn man in deutschen Kommentaren plötzlich englische Ausdrücke oder Abkürzungen findet. So auch "not too much" ("NTM"), das zu Deutsch "nicht viel" oder "nicht sehr" bedeutet.

Beispielsweise fragt eine Person eine andere, was sie gerade macht. Die Frage kann mit "NTM" beantwortet werden, um quasi zu vermitteln: "Ich mache gerade nicht viel". Im Englischen wird es aber auch benutzt, um auszudrücken, dass man nicht sehr begeistert oder überzeugt von einer bestimmten Sache ist. Beispielsweise "NTM a fan of Billie Eilish but I like her Song 'Ocean Eyes'." (Ich bin kein großer Fan von Billie Eilish, aber ich mag ihr Lied 'Ocean Eyes'").

"NTM" kann aber auch als "next to me" übersetzt werden, was "neben mir" bedeutet.