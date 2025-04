Lufthansa-Flug musste notlanden: iPad problematisch eingeklemmt

Am 23. April kam es auf dem Lufthansa-Flug LH453 von Los Angeles nach München zu einem kuriosen Zwischenfall, der zur einer außerplanmäßige Landung in Boston führte.

Tablet in Sitz eingeklemmt

Der Airbus A380 startete laut Business Insider am Mittwochabend gegen 17:46 Uhr Ortszeit mit 461 Passagieren an Bord in Los Angeles und befand sich rund drei Stunden in der Luft, als ein Business-Class-Passagier von Problemen mit seinem Sitz berichtete. Schnell stellte sich heraus, dass sein iPad eingeklemmt war und durch die motorisierte Verstellung des Sitzes bereits erheblich verformt wurde. Aufgrund der sichtbaren Schäden am Tablet schlug die Crew Alarm: Es bestehe das Risiko einer Überhitzung des Akkus.