Die deutsche Reality-TV-Persönlichkeit Hanni Hase, die durch ihre Teilnahme an der Netflix-Show "Love Is Blind: Germany" größere Bekanntheit erlangte, steht derzeit mit einem Thema in den sozialen Medien im Fokus, das nicht nur bei Menschen mit Spinnenphobie für Gänsehaut sorgt. In ihrer Wohnung entdeckte sie vor wenigen Tagen zahlreiche Babyspinnen. Ihre Vermutung: Eine ausgewachsene Nosferatu-Spinne, die sie vor rund einem Monat im Schlafzimmer entdeckt hatte, hat offenbar Eier gelegt.

Nosferatu-Spinne im Schlafzimmer entdeckt Die Nosferatu-Spinne, die sich an der Wand in ihrem Schlafzimmer befand, wurde Hanni zufolge vor etwa vier Wochen von einem Nachbarn aus der Wohnung entfernt. Die Entdeckung, die sie per Video festhielt und auf Instagram veröffentlichte, verdeutlichte das Ausmaß des Fundes, denn die Spinne war deutlich größer als herkömmliche Hausspinnen. Weibliche Exemplare der Nosferatu-Spinne erreichen mit ausgestreckten Beinen eine Länge von bis zu fünf Zentimetern.

Ei-Kokons und etliche Babyspinnen an den Wänden Nachdem sie diesen Schock verdaut hatte, folgte kürzlich der nächste Rückschlag: An der Badezimmerwand nahe dem Fenster krabbelten etliche Babyspinnen. "Ich bin Mutter geworden, Mutter von 200 Babyspinnen", beginnt die Influencerin mehr oder weniger scherzhaft ihr Video und hält sich dabei panisch die Hand vor den Mund. "Ich dachte, ich sehe sie nie wieder, aber sie hat einfach Eier gelegt", vermutet sie.

Hanni ist sich relativ sicher, dass es sich um Nosferatu-Spinnen (wissenschaftlich Zoropsis spinimana) handelt. Dafür sprechen mehrere Hinweise wie: Selbst die Jungtiere zeigen bereits das markante Muster auf dem Vorderkörper , das an das Gesicht des Vampirs erinnern soll.

, das an das Gesicht des Vampirs erinnern soll. Zudem entdeckte sie in der Lüftung im Wohnzimmer mehrere Ei-Kokons. Auch der zeitliche Ablauf passt ins Bild, denn die Entwicklungszeit der Eier im Kokon beträgt je nach Temperatur drei bis sechs Wochen. In einer wärmeren Umgebung wie in einer Wohnung schlüpfen die Spinnen häufig bereits nach drei bis vier Wochen.

Inzwischen entdeckte sie die Krabbeltiere überall in ihrer Wohnung: "Sie sind einfach überall", so Hanni. Ein Besuch eines Kammerjägers brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Dieser habe lediglich die Fensterrahmen mit Spinnengift behandelt. Weder konnte er die genaue Spinnenart bestimmen, noch herausfinden, wo sich das "Nest" und das Muttertier befinden könnten. Die vergangenen Tage dokumentierte Hanni in den sozialen Medien. Seitdem wache sie rund viermal pro Nacht auf und könne kaum noch schlafen. Die Influencerin versuchte es bislang mit Abwehrspray und Insektengittern, doch nun sieht sie sich gezwungen, zu härteren Maßnahmen zu greifen. Im Baumarkt hat sie sogenannte Flohbomben besorgt, also Insektizid-Vernebler, und diese zusammen mit einer Freundin eingesetzt.