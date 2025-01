Comeback ausgeschlossen: Band Monrose wird nicht wieder auftreten

Trotz der Trennung hielt Sängerin Senna Gammour an dem Gedanken fest, Monrose wieder aufleben zu lassen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich enttäuscht, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird: "Ich hatte mir das Comeback von Monrose wirklich von Herzen gewünscht. Für uns als Band, aber vor allem für unsere Community." Es stand sogar im Raum, eher als Influencerinnen anstatt als Musikerinnen aktiv zu werden.