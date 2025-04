Netflix hat sich die Rechte für eine Reality-Adaption des Spiels gesichert. Laut dem US-Branchenportal Deadline soll das neue Format in Form einer unterhaltsamen Wettkampf-Show umgesetzt werden. Dabei treten Teilnehmende gegeneinander an und müssen sich durch strategische Entscheidungen rund um Geld und Besitz manövrieren.

Die geplante Reality-Show steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Monopoly-Film, der derzeit unter der Leitung von Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie entsteht. Robbie wurde im April 2024 gemeinsam mit ihrer Produktionsfirma LuckyChap von Hasbro beauftragt, einen Spielfilm auf Basis des Spiels zu entwickeln.

Ein Spiel mit globalem Kultstatus

Monopoly zählt zu den bekanntesten und meistverkauften Brettspielen der Welt. Seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1935 wurde das Spiel laut Herstellerangaben nahezu 500 Millionen Mal verkauft. Es ist mittlerweile in über 100 Ländern erhältlich und wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt – ein echter Dauerbrenner in der Welt der Spiele.