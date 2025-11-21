Nach dramatischem Bühnensturz: "Miss Universe 2025" steht fest
Am 21. November fand in Thailand das große Finale der 74. Ausgabe des "Miss Universe"-Wettbewerbs statt. Die 25-jährige Fatima Bosch, "Miss Mexico", setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch und wurde zur "Miss Universe 2025" gekrönt.
Doch bereits bei der Halbfinal-Show hatte es einen dramatischen Zwischenfall gegeben, der für Schock-Momente bei Zuschauern und Anwesenden sorgte. Als Miss Jamaica, Gabrielle Henry (29), nach vorne auf die Bühne trat, verlor sie plötzlich das Gleichgewicht und stürzte schwer. Sanitäter mussten die verletzte Kandidatin mit einer Trage abtransportieren.
"Miss Jamaica": Gabrielle Henry (29) stürzt von Bühne
Videos des Unfalls verbreiten sich derzeit rasant in den sozialen Medien und verdeutlichen die dramatische Situation. Unmittelbar nach dem Sturz eilte der Präsident des Wettbewerbs, Raúl Rocha, gemeinsam mit mehreren Mitarbeitenden zu der 29-Jährigen, die noch immer am Boden lag.
Mit Trage abtransportiert
Sie wurde unverzüglich medizinisch versorgt und anschließend auf einer Trage aus der Halle gebracht. Dabei bot sich ein irritierendes Bild: Während bereits die nächste Kandidatin ihre Präsentation begann, war im Hintergrund zu sehen, wie die jamaikanische Vertreterin auf der mobilen Trage von der Bühne in den Backstage-Bereich gefahren wurde.
Wie geht es Gabrielle Henry nach dem Sturz?
Raúl Rocha gab auf Instagram inzwischen ein Update zum Gesundheitszustand der 29-Jährigen. Er habe sie im Krankenhaus besucht und berichtete, dass die keine Knochenbrüche erlitten habe und sich in bester medizinischer Betreuung befinde.
Gabrielle Henry gewann Anfang August den Titel "Miss Jamaica 2025" und arbeitet als Augenärztin am University Hospital of the West Indies. Darüber hinaus setzt sich die 29-Jährige auf internationaler Ebene für Menschen mit Sehbehinderungen ein. Die Medizinerin gründetet die See Me Foundation, die Bildungschancen für sehbehinderte Menschen schafft.
