Am 21. November fand in Thailand das große Finale der 74. Ausgabe des "Miss Universe"-Wettbewerbs statt. Die 25-jährige Fatima Bosch, "Miss Mexico", setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch und wurde zur "Miss Universe 2025" gekrönt.

Doch bereits bei der Halbfinal-Show hatte es einen dramatischen Zwischenfall gegeben, der für Schock-Momente bei Zuschauern und Anwesenden sorgte. Als Miss Jamaica, Gabrielle Henry (29), nach vorne auf die Bühne trat, verlor sie plötzlich das Gleichgewicht und stürzte schwer. Sanitäter mussten die verletzte Kandidatin mit einer Trage abtransportieren.