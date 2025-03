Besonders pikant: Der Musiker, dem mehr als 97.700 Menschen auf YouTube folgen, "singt" in den Aufnahmen in den Schritt des Models, der mit einem grellen Licht betont wird.

Für ihren letzten Job stand sie mit Rapper Yakary vor der Kamera, um in seinem neuen Musikvideo zum Lied "Me & You" seinen Schwarm zu mimen.

Reaktion auf Musikvideo mit Yakary

So weit, so gut, doch als Modica auf TikTok ein Video veröffentlichte, in dem sie die Aufnahmen ihrem Freund vorspielte, nahm die ganze Situation eine unangenehme Wendung. Zwar betonte ihr Partner, dass sie "wunderschön" und "sexy" in dem Video aussehen würde, jedoch behaupten einige Nutzer und Nutzerinnen, dass Novembre nur seinen Schmerz verstecken würde. Der Grund: Die innigen Posen zwischen seiner Freundin und dem Musiker würden ihn verletzten.