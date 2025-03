Was ist denn nur zwischen Rapper Kontra K und LA-Galaxy- Fußballer sowie Influencer Nader Jindaoui passiert? Auf TikTok sieht man zahlreiche Videos, in denen die beiden bei einem Streit auf einem Fußballfeld gezeigt werden, mehrere Menschen halten den Musiker und YouTuber zurück, um Handgreiflichkeiten zu vermeiden.

Jindaoui sah die Chance, dass einer seiner Spieler den letzten Siegesschuss setzen könnte und rannte offenbar als Unterstützung seinem Spieler auf dem Platz nach, um ihm Tipps nachzurufen. Doch das passte dem 37-jährigen Kontra K gar nicht, der den Influencer in die Schulter rammte, was dazu führte, dass der 28-Jährige zu Boden fiel. Anschließend versammelten sich mehrere Personen um die beiden Männer, die sich mehrere Wortgefechte und Rangeleien lieferten. Angeblich soll die Auseinandersetzung auch nach dem Spielende weitergegangen sein.

"Sehr enttäuschend… Du bist für so viele ein Vorbild und dann so ein Verhalten, dass geht einfach nicht klar."

"Wie kann man sich in seinem Alter noch so verhalten ? Peinlich"

Am 17. März veröffentlichte der Musiker eine Instagram-Story, in der er sich bei dem Influencer für den Zwischen fall entschuldigt: "Fußball ist hizig, ich wollte den Jungen eigentlich ausstoppen. Der ist unglücklicherweise gefallen und danach war jetzt kein sportliches Ergebnis von beiden Seiten leider." Der Rapper erklärte weiter, dass er versucht, sich zu entschuldigen: " Mir tut's auf jeden Fall leid an der Stelle. Dafür, dass ich's aufs Feld gerannt bin, einerseits wollte ich ihn nur von meinem Feld da weg haben. "

Nader Jindaoui spricht über Gaza-Situation

Nader Jindaoui veröffentlichte am 18. März ebenfalls ein Statement in seiner Instagram-Story und erklärt, dass sein Team gegen das von Kontra K im Punkterückstand lag. Er erklärte, dass die Situation "emotional" war: "(...) er haut mich einfach von hinten um, was nicht in Ordnung ist." Jindaoui verweist auf die "Vorbildfunktion" von Kontra K und erklärt, dass man "sowas" einfach nicht "machen" würde.

"Aber, was wollt ihr, dass wir uns die Köpfe einschlagen?", fragt der Influencer plötzlich. "Ich war auch etwas emotional am Anfang, passiert. Es gibt Wichtigeres auf der Welt. Die Leute machen hier größeres draus, als es ist. Vor acht Stunden sind Bomben geflogen in Gaza und da sind Menschen gestorben. Und es gibt Sachen, die auf der Welt passieren, die weitaus wichtiger sind, als die Ka**e von gestern."

Laut dem 28-Jährige sei "alles" wieder gut.