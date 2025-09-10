Mann (†61) stirbt während Beerdigung des eigenen Sohnes

Im englischen Middlesbrough trauert eine Familie um gleich zwei Familienmitglieder: Norman White wollte sich beim Begräbnis seines Sohnes David Bielicki von ihm verabschieden. Doch genau in dem Moment, als sein Sarg in die St. Bede-Kapelle getragen wurde, erlitt White einen Herzinfarkt, der zu seinem Tod führte.

Zweiter Schicksalsschlag am Begräbnis Wie Mirror berichtet, wurde David Bielicki am 31. Juli tot auf dem Sofa eines Verwandten aufgefunden. Der 41-Jährige kämpfte jahrelang mit seiner Drogenabhängigkeit. Seine Schwester Chantelle Bielicki erklärte gegenüber dem Medium, dass er vor seinem Tod clean und eigentlich auf dem Weg der Besserung war.

Sein Begräbnis fand am 21. August, auf den Tag genau zehn Jahre nach der Trauerfeier seiner totgeborenen Zwillingssöhne, statt. Sein Vater Norman White wollte ihn an diesem Tag zur letzten Ruhe geleiten und mit seiner Familie um ihn trauern. Doch dann ereignete sich der nächste Schicksalsschlag: "Als wir in die Kapelle kamen und uns hinsetzten, sah ich mich um und fragte: 'Wo ist mein Vater?'", erinnerte sich die Schwester und Tochter der Verstorbenen. Kurz darauf wurde ihr gesagt, dass ihr Vater vor der Kapelle zusammengebrochen sei.