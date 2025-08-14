Nur 3 Wochen vor Hochzeit: Mann (†53) stirbt bei Autorennen

Der US-Amerikaner Robbie Brewer war ein leidenschaftlicher Rennfahrer und liebte es, mit einem schnellen Auto auf der Strecke seine Runden zu drehen. Doch jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Der 53-Jährige hatte einen medizinischen Notfall während seines letzten Rennens und verunglückte.

Bei Autorennen verstorben Wie Fox 8 berichtet, hätte der US-Amerikaner am 25. August mit seiner Verlobten Angel Friesinger McCarter vor dem Traualtar stehen sollen, doch nur knapp drei Wochen davor verhinderte ein Unfall das Liebesglück. Brewer war als langjähriger Fahrer im Bowman Gray Stadium tätig, bei einem Event am 9. August war er in einen tödlichen Unfall verwickelt.

Der Vorfall ereignete sich während eines Neustarts in Runde 16, Brewer lag zu dem Zeitpunkt auf Platz 4. Sein Auto beschleunigte, schaffte es jedoch nicht in die Kurve und prallte frontal gegen die Mauer der vierten Kurve. Streckenpersonal und Rettungskräfte holten den Rennfahrer so schnell wie möglich aus dem Wagen und brachten ihn ins Krankenhaus, doch dort verstarb der 53-Jährige.

Hochzeit war in 3 Wochen geplant Im Netz nehmen zahlreiche Menschen Abschied von Robbie Brewer. Auf Facebook schrieb seine Verlobte emotionale Zeilen: "Robbie hat diese Welt auf eine Weise verlassen, die so typisch für ihn war – indem er das tat, was er am meisten liebte. Wir hatten gerade am 26. Juli unsere Heiratsurkunde erhalten und wollten am Montag, dem 25. August, heiraten – genau ein Jahr nach dem Tag unserer Verlobung", heißt es in einem Beitrag von Angel Friesinger McCarter. "Jetzt bin ich verloren. Ich habe meinen besten Freund verloren."