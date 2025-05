Am 5. Mai kam der US-Amerikaner Gary Wolfelt (72) bei einem Unfall mit seinem selbstgebauten Flugzeug in Ohio ums Leben. Wie Fox59 berichtet, stürzte die Maschine im Wald ab. Während seines Fluges soll ein starker Sturm gewütet haben. Wolfelt habe 17 Jahre lang das Flugzeug gebaut. Nur ein paar Tage vor seinem Tod verfasste der Mann seine eigene Todesanzeige und erzählte, dass er bereits mehrmals dem Tod entkam.

Mann entkam mehrmals dem Tod Obwohl er nicht wusste, dass er bei dem Absturz sterben würde, erklärte der 72-Jährige in seinem Nachruf, dass er in seinem Leben viele Nahtoderfahrungen gehabt habe. "Ich bin jetzt völlig tot. Ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis es passiert ist. Ich war im Laufe meines Lebens schon mehrmals kurz davor", heißt es in seiner Anzeige. "Ich schätze, ich hatte einfach Glück, dass mich nicht schon viel früher etwas erwischt hat. Ich hatte eine lange Reihe von Ereignissen und Missgeschicken, die mich rückblickend betrachtet, schon längst hätten töten müssen."

Folgende (skurrile) Erlebnisse ereilten den US-Amerikaner im Laufe seines Lebens: In der Grundschule wurde Wolfelt von einem Baseball auf die Stirn getroffen.

In seinen Zwanzigern hat ihn das Pferd seiner Schwester in den Bauch getreten. Wäre der Tritt höher gewesen, hätte das Tier sein Herz erwischt.

Der 72-Jährige überlebte in seinen Dreißigern einen Autounfall , nachdem er bei Rot über die Straße ging und von einem Wagen erfasst wurde.

In seinen Vierzigern wäre er fast von einem Schornstein erschlagen worden.

Mit über 50 wurde er in seinem Büro von einem schweren Tresor 19 Stufen hinuntergestoßen , der auf ihm landete. Der US-Amerikaner erlitt weder innere Blutungen noch Knochenbrüche .

In seinen Sechzigern fiel er rückwärts von einem Gerüst aus drei Metern Höhe und schlug mit dem Kopf auf dem Betonboden auf. Als er zum Arzt ging, um sich untersuchen zu lassen, wurde Prostatakrebs bei ihm festgestellt .

Mit über 70 wurde ihm die Prostata entfernt, um den Krebs zu stoppen. Dabei verstarb er jedoch fast bei der OP. "Ich kann euch hier nicht sagen, welches Ereignis mich tatsächlich getötet hat, da ich diesen Nachruf geschrieben habe, bevor ich wirklich tot war. Die Einzelheiten muss wohl später jemand anderes ergänzen“, erklärt Wolfelt in seinem Schreiben weiter.

Keine Beerdigung geplant Auch an seine Frau Esther Chosnek, die er 1982 heiratete, richtete er emotionale Worte und dankte ihr dafür, dass sie "fast immer nett" zu ihm war, obwohl er das Geld für den Lebensmitteleinkauf für Werkzeuge und Flugzeugteile ausgab. Wolfelt und seine Frau waren kinderlos, jedoch liebte er seine Haustiere: "Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, werde ich hoffentlich mit Esther und all unseren Hunden in einem sonnigen Feld mit hohem Gras enden, während um mich herum Musik spielt."

Eine Messe wurde für den Verstorbenen am 19. Mai angekündigt, da der 72-Jährige keine Beerdigung wollte. "Ich möchte nicht, dass die Leute vorbeikommen, um mich so herausgeputzt und in einer teuren Kiste liegend zu sehen, wie ich wahrscheinlich in einem völlig toten Zustand aussehen werde. Anstelle von Blumen behalte bitte das Geld und führe dich selbst zu einem schönen Abendessen aus oder tue etwas Nettes für jemand anderen." Seine Frau fügte der Todesanzeige hinzu, dass die Familie keine Blumen erwartet, eine Spende an ein Tierheim würde jedoch Wolfelts Leben ehren.