In einem Clip, der vor allem auf Reddit geteilt wird, sieht man, wie der Streamer plötzlich angefahren und durch die Luft geschleudert wird. Laut den Aufnahmen ist der Wagen "in voller Geschwindigkeit" auf den Mann zugerast.

Vault39 wollte den Streamer unterstützen und selbst mit dem Fahrrad nach Frankreich fahren, um ihn während seiner Reise zu treffen. Dabei übertrug der Mann über einen Livestream auf seinem Handy, wie er mit dem Fahrrad unterwegs ist. In einer Aufnahme von 8. März sieht man, wie der Mann am Straßenrand stehen bleibt, während ein Auto vorbeifährt.

In dem Video hört man, wie der Mann vor Schmerzen aufschreit. Kurz darauf wird der Streamer von Sanitätern und Sanitäterinnen versorgt. "Alles scheint in Ordnung zu sein", sagte Vault39 in der Aufnahme. Dabei zeigte er seinen blutigen Finger in die Kamera. Kurze Zeit später wird die Aufnahme von den Sanitätern gestoppt. Es ist nicht klar, ob er irgendwelche Verletzungen erlitten hat oder ob er mit ein paar Kratzern davongekommen ist.